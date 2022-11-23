Sports
Audio
Audio
Follow CNN
Live Updates

World Cup news and highlights

By Ben Church and Patrick Sung, CNN

Updated 5:04 a.m. ET, November 23, 2022
5 Posts
Sort byDropdown arrow
1 min ago

Croatia and Morocco kick off at the Al Bayt Stadium

Youssef En-Nesyri of Morocco passes the ball during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group F match between Morocco and Croatia at Al Bayt Stadium on November 23.
Youssef En-Nesyri of Morocco passes the ball during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group F match between Morocco and Croatia at Al Bayt Stadium on November 23. (Laurence Griffiths/Getty Images)

The national anthems have played, the fans are in full voice and we are underway!

Led by its playmaker Luka Modrić in his final World Cup, Croatia will be seeking to go one better than its performance at the 2018 tournament, while Morocco will be looking to emulate and surpass its 1986 campaign when it reached the round of 16.

17 min ago

What to expect ahead of Morocco vs Croatia

Fans of Croatia and Morocco wait in the stands ahead of the Qatar 2022 World Cup Group F football match between Morocco and Croatia at the Al-Bayt Stadium on November 23.
Fans of Croatia and Morocco wait in the stands ahead of the Qatar 2022 World Cup Group F football match between Morocco and Croatia at the Al-Bayt Stadium on November 23. (Ozan Kose/AFP/Getty Images)

Croatia, the runner-up at the 2018 World Cup, kicks off this year’s campaign with a difficult game against Morocco which is making its sixth World Cup appearance.

In 2018, Croatia made it all the way to the final, defeating Denmark, Russia and England along the way before falling to France at the final hurdle.

Its captain and talisman Luka Modrić remains the leader of the side at 37, shoring up the midfield, but both sides are packed with players who ply their trade at top clubs in Europe.

Morocco’s star-studded defense includes Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui and Roman Saïss with Sofyan Amrabat and Hakim Ziyech providing attacking options further up the field.

36 min ago

Here are the Morocco and Croatia teams ahead of their Group F clash

Morocco

Manager: Walid Regragui

Goalkeepers: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti

Defenders: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Roman Saïss, Nayef Aguerd, Badr Benoun, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Yahia Attiyat-Allal

Midfielders: Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Yahya Jabrane, Abdelhamid Sabiri, Bilel El Khanouss

Forwards: Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Abderrazak Hamdallah, Amine Harit, Ilias Chair, Abde Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Zakaria Aboukhlal, Walid Cheddira

Starting XI: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi; Amallah, Boufal, Ziyech; En Nesyri

Croatia:

Manager: Zlatko Dalić

Goalkeepers: Dominik Livaković, Ivica Ivusić, Ivo Grbić

Defenders: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barisić, Josip Juranović, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisić, Martin Erlić, Josip Sutalo

Midfielders: Luka Modrić, Mateo Kovacić, Marcelo Brozović, Mario Pasalić, Nikola Vlasić, Lovro Majer, Kristijan Jakić, Luka Sucić

Forwards: Ivan Perisić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Orsić, Ante Budimir, Marko Livaja

Starting XI: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvadiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Vladic, Kramaric, Perisic

55 min ago

Saudi Arabia's win was the biggest upset in World Cup history, data company says

From CNN's  Alasdair Howorth

Saudi Arabian fans celebrate after full-time in Lusail City on Tuesday.
Saudi Arabian fans celebrate after full-time in Lusail City on Tuesday. (Richard Heathcote/Getty Images)

Argentina has won the World Cup twice – in 1978 and 1986 – but at Qatar 2022 La Albiceleste wrote its name into the history books in an altogether different way.

According to sports data group Gracenote, Argentina’s 2-1 defeat by Saudi Arabia in their Group C match is the biggest upset in World Cup history.

Led by Lionel Messi, ranked third in the world, unbeaten for three years and among the favorites to win the 2022 tournament, many had expected Argentina to sweep aside Saudi Arabia with 48 places separating the two teams in the world rankings.

All the pre-match talk focused on Messi, one of the world’s greatest ever players who is likely playing his last World Cup.

The Argentina captain scored an early penalty to put his side in the lead, but two second-half goals from Saleh Al-Shehri and Salem Al Dawsari turned the game on its head.

Al Dawsari’s incredible winner from distance – and subsequent acrobatic celebration – will become one of the moments of this – or any – World Cup, and undoubtedly, in time, an “I-was-there” moment for fans.

According to Gracenote, the previous most surprising World Cup win was USA’s victory against England in 1950, in which the American team had a 9.5% chance of victory.

To read about the other big upsets, click here

1 hr 10 min ago

Saudi Arabia stuns Lionel Messi’s Argentina

From CNN's Ben Church in Doha

Saudi and Argentine players react after a stunning upset at Lusail Stadium on Tuesday.
Saudi and Argentine players react after a stunning upset at Lusail Stadium on Tuesday. (Rungroj Yongrit/EPA-EFE/Shutterstock)

Saudi Arabia produced one of the biggest upsets in World Cup history Tuesday, beating Lionel Messi’s Argentina 2-1 in an astonishing Group C match.

Many had expected the South American team, ranked third in the world, unbeaten for three years and among the favorites to win the tournament, to sweep aside its opponent, ranked 48 places below it in the world rankings.

All the pre-match talk focused on Messi, one of the greatest players ever who is playing in what is likely to be his last World Cup. The Argentina captain scored an early penalty to put his side in the lead, but two second-half goals from Saleh Al-Shehri and Salem Al Dawsari turned the game on its head.

The thousands of Saudi fans inside the Lusail Stadium couldn’t believe what they were watching as they celebrated their unexpected victory.

Such a comeback hadn’t looked remotely possible for much of the match. Argentina controlled the game after taking the lead but whatever Saudi manager Hervé Renard said at halftime worked. His team came out with a new-found belief and stood toe-to-toe with Argentina’s world-class team.

Al Dawsari’s incredible winner from distance – and subsequent acrobatic celebration – will become one of the moments of this or any World Cup and undoubtedly, in time, an ‘I-was-there’ moment for fans.

To read more, click below.

Saudi Arabia stuns Lionel Messi's Argentina in one of the biggest upsets in World Cup history
RELATED

Saudi Arabia stuns Lionel Messi's Argentina in one of the biggest upsets in World Cup history