Morocco
Manager: Walid Regragui
Goalkeepers: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Ahmed Reda Tagnaouti
Defenders: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Roman Saïss, Nayef Aguerd, Badr Benoun, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Yahia Attiyat-Allal
Midfielders: Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Yahya Jabrane, Abdelhamid Sabiri, Bilel El Khanouss
Forwards: Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Abderrazak Hamdallah, Amine Harit, Ilias Chair, Abde Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Zakaria Aboukhlal, Walid Cheddira
Starting XI: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi; Amallah, Boufal, Ziyech; En Nesyri
Croatia:
Manager: Zlatko Dalić
Goalkeepers: Dominik Livaković, Ivica Ivusić, Ivo Grbić
Defenders: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barisić, Josip Juranović, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisić, Martin Erlić, Josip Sutalo
Midfielders: Luka Modrić, Mateo Kovacić, Marcelo Brozović, Mario Pasalić, Nikola Vlasić, Lovro Majer, Kristijan Jakić, Luka Sucić
Forwards: Ivan Perisić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Orsić, Ante Budimir, Marko Livaja
Starting XI: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvadiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Vladic, Kramaric, Perisic