Congrats, America. You're now in the 1% of the world's countries that have pulled out of the Paris deal.

Washington (CNN)President Donald Trump announced, as expected, Thursday afternoon that the United States would be pulling out of the Paris accords on climate change.
That decision puts America in very, well, interesting company. Of the 197 parties -- countries as well as the European Union and other signatories -- in the world, all but three have signed on to the accord. Those three? The US, Nicaragua, who felt as though the emissions guidelines were too lenient, and, wait for it, Syria.
Take a look.
And, if you that moved too fast for you, here they all are. (Hat tip to Will Mullery for the graphic and the list.)
Countries supporting the Paris accords
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BHUTAN
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOTSWANA
BRAZIL
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
EUROPEAN UNION
FIJI
FINLAND
FRANCE
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GREECE
GRENADA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HONDURAS
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
IRAQ
IRELAND
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JORDAN
KAZAKHASTAN
KENYA
KIRIBATI
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MAURITANIA
MAURITIUS
MEXICO
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU*
NEPAL
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
REPUBLIC OF KOREA
REPUBLIC OF MOLDOVA
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTH SUDAN
SPAIN
SRI LANKA
STATE OF PALESTINE
SUDAN
SURINAME
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
TAJIKISTAN
THAILAND
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
TIMOR-LESTE
TOGO
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)
VIETNAM
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
Countries not supporting the Paris accords
NICARAGUA
SYRIA
UNITED STATES OF AMERICA