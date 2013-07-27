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September 11th Hijackers Fast Facts

CNN Library

Updated 2:41 PM ET, Mon August 28, 2017

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NEW YORK - SEPTEMBER 11, 2001: (SEPTEMBER 11 RETROSPECTIVE) Smoke pours from the twin towers of the World Trade Center after they were hit by two hijacked airliners in a terrorist attack September 11, 2001, in New York City.
NEW YORK - SEPTEMBER 11, 2001: (SEPTEMBER 11 RETROSPECTIVE) Smoke pours from the twin towers of the World Trade Center after they were hit by two hijacked airliners in a terrorist attack September 11, 2001, in New York City.
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(CNN)Here's some background information about the 19 hijackers of September 11, 2001.

Timeline:
September 11, 2001 - Nineteen men hijack four commercial airlines loaded with fuel for cross country flights, to carry out a terrorist attack on the United States orchestrated by al Qaeda leader Osama bin Laden.
-- 8:46 a.m. ET (approx.) - American Airlines Flight 11 (traveling from Boston to Los Angeles) strikes the North Tower of the World Trade Center in New York City. The plane is piloted by plot leader Mohamed Atta.
    -- 9:03 a.m. ET (approx.) - United Airlines Flight 175 (traveling from Boston to Los Angeles) strikes the South Tower of the World Trade Center in New York City. The plane is piloted by hijacker Marwan al Shehhi.
    -- 9:37 a.m. ET (approx.) - American Airlines Flight 77 (traveling from Dulles, Virginia, to Los Angeles) strikes the Pentagon Building in Washington, DC. The plane is piloted by hijacker Hani Hanjour.
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    -- 10:03 a.m. ET (approx.) - United Airlines Flight 93 (traveling from Newark, New Jersey, to San Francisco) crashes in a field in Shanksville, Pennsylvania. The plane is piloted by hijacker Ziad Jarrah.
    Hijackers by Airplane:
    American Airlines Flight 11
    Mohamed Atta - Egypt, tactical leader of 9/11 plot and pilot
    Abdul Aziz al Omari - Saudi Arabia
    Wail al Shehri - Saudi Arabia
    Waleed al Shehri - Saudi Arabia
    Satam al Suqami - Saudi Arabia
    United Airlines Flight 175
    Fayez Banihammad - United Arab Emirates
    Ahmed al Ghamdi - Saudi Arabia
    Hamza al Ghamdi - Saudi Arabia
    Marwan al Shehhi - United Arab Emirates, pilot
    Mohand al Shehri - Saudi Arabia
    American Airlines Flight 77
    Hani Hanjour - Saudi Arabia, pilot
    Nawaf al Hazmi - Saudi Arabia
    Salem al Hazmi - Saudi Arabia
    Khalid al Mihdhar - Saudi Arabia
    Majed Moqed - Saudi Arabia
    United Airlines Flight 93
    Saeed al Ghamdi - Saudi Arabia
    Ahmad al Haznawi - Saudi Arabia
    Ziad Jarrah - Lebanon, pilot
    Ahmed al Nami - Saudi Arabia
    Hijackers by Nationality:
    Egypt
    Mohamed Atta
    Lebanon
    Ziad Jarrah
    Saudi Arabia
    Ahmed al Ghamdi
    Hamza al Ghamdi
    Saeed al Ghamdi
    Hani Hanjour
    Nawaf al Hazmi
    Salem al Hazmi
    Ahmad al Haznawi
    Ahmed al Nami
    Khalid al Mihdhar
    Majed Moqed
    Abdul Aziz al Omari
    Mohand al Shehri
    Wail al Shehri
    Waleed al Shehri
    Satam al Suqami
    United Arab Emirates
    Fayez Banihammad
    Marwan al Shehhi